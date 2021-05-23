شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم فى السوق المصرى.. الملوخية بين 2- 4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الخضروات اليوم الأحد 23-5-2021 استقرارا فى سوق الجملة بأكتوبر، وسجلت أسعار الملوخية ما بين 2-4 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، الكوسة تتراوح بين 1.5-4 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5- 3.5 جنيه للكيلو.

وتراوحت الطماطم بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، أسعار الفاصوليا بين 3-5 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، والبامية بين 8-14جنيها للكيلو.

تتراوح أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وسجلت أسعار البسلة 2.5-5 جنيهات، أسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، البطاطا بين 1.5- 2 جنيه.