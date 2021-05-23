شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تبحث مع يوتنج الصينية خطط التوسع فى إنتاج الأتوبيسات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع ممثلى شركة يوتنج الصينية ومجموعة الجيوشي موتورز حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة المقام فى مصر لإنتاج الأتوبيسات والمينى باصات بالتعاون مع مجموعة جيوشى موتورز والتوسعات الجديدة التى تعتزم الشركة الصينية تنفيذها فى مصر خلال المحلة المقبلة لإنتاج الأتوبيسات والمينى باصات التى تعمل بالغاز الطبيعى .

وحضر اللقاء بنج زاو الرئيس التنفيذى للمعاملات بشركة يوتنج الصينية ومحى الدين جيوشى رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشى موتورز وخالد جيوشى نائب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب حاتم العشرى مستشار الوزيرة للإتصال المؤسسي والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على توفير كافة أوجه الدعم لمختلف الشركات العالمية للإستثمار بالسوق لمصرى ونقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المصرية ،مشيرةً إلى أن التوجه الحالى للدولة المصرية يستهدف التحول نحو إستخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعى والخاصة من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى بالتوازى مع توطين المركبات التى تعمل بالطاقة الكهربائية.

وأشارت جامع إلى أن الدولة تعمل حالياً على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة فى قطاع النقل من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتموين السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء .

ونوهت الوزيرة إلى ترحيب الوزارة بالتعاون مع شركة يوتنج الصينية لتصنيع الأتوبيسات والمينى باصات والإستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للشركة ونقلها للصناعة الوطنية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على نقل وتوطين التكنولوجيات العالمية للصناعة الوطنية وبصفة خاصة فيما يتعلق بصناعة محركات السيارات .

ومن جانبه قال بنج زاو الرئيس التنفيذى للمعاملات بشركة يوتنج الصينية أن الشركة تعد إحدى أهم الشركات الصينية العاملة فى مجال تصنيع الأتوبيسات والمينى باصات حيث تستحوذ على نحو 40% من السوق الصينى و13% من صادرات الأتوبيسات والمينى باصات الصينية للأسواق العالمية ،مشيراً إلى أن الشركة تنتج نحو 60-70 ألف أتوبيس ومينى باص سنوياً وتصدر منها نحو 10 آلاف أتوبيس ومينى باص.

ولفت إلى حرص الشركة على نقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للصناعة المصرية وتوطين صناعة الأتوبيسات والمينى باصات من خلال زيادة نسب المكون المحلي، مشيراً إلى حرص الشركة على رفع كفاءة العمالة المصرية بمشروعاتها بهدف رفع كفاءة المنتج المصرى بالسوقين المحلى والخارجى .

وبدوره قال محى الدين الجيوشى رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشى موتورز إن تواجد الشركة الصينية بالسوق المصرى يمثل فرصة متميزة لتوطين صناعة الأتوبيسات والمينى باصات بالسوق المصرى ونقل التكنولوجيات والتقنيات والخبرات العالمية المستخدمة فى هذا الصدد، مشيراً إلى أن نسب المكون المحلي بمشروع الشركة فى السوق المصرى تبلغ حالياً نحو 65% وتستهدف وصولها إلى 80% خلال الفترة القريبة المقبلة .

وأضاف أن مصنع الشركة المقام فى مصر بالعاشر من رمضان بالتعاون مع مجموعة جيوشى موتورز ينتج نحو 3 آلاف أتوبيس سنوياً ويوفر نحو 500 فرصة عمل، مشيراً إلى أن المصنع بدأ حالياً فى إنتاج الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى لتلبية إحتياجات السوق المحلي.