بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 5.71 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 71ر5 نقطة ليبلغ مستوى 04ر6296 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر473 مليون سهم تمت عبر 14927 صفقة نقدية بقيمة 5ر54 مليون دينار كويتي (نحو 5ر163 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 73ر5 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5246 نقطة بنسبة هبوط بلغت 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 393 مليون سهم تمت عبر 10986 صفقة نقدية بقيمة 2ر27 مليون دينار (نحو 6ر81 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 66ر10 نقطة ليبلغ مستوى 47ر6835 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر80 مليون سهم تمت عبر 3941 صفقات بقيمة 3ر27 مليون دينار (نحو 9ر81 مليون دولار).

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 41ر3 نقطة ليبلغ مستوى 54ر5466 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر240 مليون سهم تمت عبر 5652 صفقة نقدية بقيمة 4ر16 مليون دينار (نحو 2ر49 مليون دولار).

وكانت شركات (بيت الطاقة) و(المعدات) و(فنادق) و(المستثمرون) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(اهلي متحد) و(خليج ب) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (بريق) و(تحصيلات) و(ثريا) و(سينما) الأكثر انخفاضا.