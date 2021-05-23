شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يوجه بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة بإصدارات «القرائي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث إصدارات دور النشر العربية والأجنبية المشاركة في فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وتجسّد مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة رؤيته تجاه إغناء المكتبات العامة في إمارة الشارقة بمحتوى جديد ونوعي مخصص للأطفال واليافعين والشباب، إذ تعد مكتبات الشارقة الحاضنة المعرفية للأجيال الجديدة والمكان الذي يطورون فيه مهاراتهم ويرتقون بثقافاتهم، إلى جانب أنها تعد مؤسسات ثقافية تستضيف الكتاب والفنانين، وفي الوقت نفسه تتواصل مع جمهور القراء من داخل الدولة وخارجها عبر محتوى معرفي ضخم تضمه منصتها الإلكترونية.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: تحمل مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة سنوياً رسائل ثابتة تجاه ضرورة دعم صناعة الكتاب، فهي تؤكد مكانة المكتبة في مشروع الإمارة الثقافي والتنموي المتكامل، وتشدد على أهمية تسهيل وصول القراء إلى أحدث نتاج الكتاب والناشرين العرب والأجانب.

وأضاف: يتضاعف أثر مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة هذا العام، في ظل ما يواجهه سوق الكتاب العربي والعالمي من تحديات فرضتها جائحة كورونا على الناشرين والكتاب، بالإضافة إلى أنها تأتي في سياق رؤية كبيرة تجاه رعاية الأجيال الجديدة وتقديم كل ما يسهم في الارتقاء بوعيهم وثقافتهم.