شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 70,176 لقاح "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 117863 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع ما قدّمته حتى الأحد 12 مليوناً و104 ألفاً و525 جرعة، بمعدل توزيع 122.39 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، وستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.