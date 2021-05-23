شكرا لقرائتكم خبر عن فيراري يؤكد انطلاق لوكلير من المركز الأول في سباق موناكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موناكو - رويترز

أكد فريق فيراري الأحد أن سائقه شارل لوكلير سينطلق من المركز الأول في سباق جائزة موناكو الكبرى في وقت لاحق اليوم، بعد أن أجرى الفريق المزيد من الفحوص على صندوق السرعة الخاص بسيارة السائق المولود في موناكو.

وتعرض لوكلير (23 عاماً) لحادث في نهاية التجارب التأهيلية الرسمية لخامس سباقات الموسم الحالي، ما أثار بعض الشكوك حول قدرته على بدء السباق من المركز الأول أو الحصول على صندوق سرعة جديد، ما يعني عقوبة تأخير عند الانطلاق.

وقال فيراري في بيان: "عقب إجراء المزيد من الفحوص الدقيقة صباح الأحد، لم يتم اكتشاف أي عيوب، ومن ثم فإن السائق القادم من موناكو سيبدأ سباق اليوم من مركز أول المنطلقين بناءً على نتيجة التجارب التأهيلية الرسمية للسباق".

وسينطلق من الخط الأمامي إلى جانب لوكلير، السائق الهولندي الشاب ماكس فرستابن على متن سيارة رد بول، في حين سينطلق سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات ومتصدر الموسم الحالي، من المركز السابع.

ولم يفز فيراري بأي سباق منذ 2019، والسائق الوحيد المنتمي إلى إمارة موناكو الذي فاز بسباق بلاده كان لويس شيرون في 1931، أي قبل مدة طويلة من انطلاق فورمولا 1 في 1950.

يشار إلى أن التجاوز في حلبة موناكو الضيقة والمتعرجة، صعب للغاية.