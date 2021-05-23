شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 23-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد استقرارا ملحوظا، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية وكذلك سوق الصاغة بمصر، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 804 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم، عيار 18سجل 690 جنيها، عيار 21 بـ804 جنيهات، عيار 24 سجل 919 جنيها، الجنيه الذهب بـ 6432 جنيها، أونصة الذهب بـ1881 دولارا.

وتترقب أسواق المعادن الثمينة، نتائج اتجاه أمريكى أوروبى لفرض ضرائب لا تقل عن 15% على الشركات متعددة الجنسيات، وفق مقترح أمريكى دعمته دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، وقد يؤدى فرض هذه الضرائب إلى زيادة كبيرة فى أسعار المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت أن إدارة الرئيس جو بايدن اقترحت على شركائها فى منظمة التعأون الاقتصادى والتنمية تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات بـ15% على الأقل وقد تصل إلى 21%.

وتجرى مفاوضات فى منظمة التعأون الاقتصادى والتنمية بمبادرة من واشنطن من أجل فرض ضرائب بنسبة محددة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات تكون متناسبة بين مختلف الدول، وتريد المنظمة التى تضم 36 دولة الحصول على اتفاق عالمى مبدئى فى اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية فى 19 من يوليو، لإقرار هذه الضريبة.

أسواق الذهب والمعادن قد تشهد انتعاشه كبيرة جراء هذه الضريبة حال إقراراها، وذلك لأنها ستؤدى إلى انخفاض فى أسهم الشركات ومنها الشركات التكنولوجية، وهذا بالطبع سيؤدى إلى ارتفاع الطلب على الملإذات الآمنة ومنها الذهب.