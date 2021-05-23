شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 23-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 23-5-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال التعاملات الصباحية للبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.11 جنيه للشراء، 52.26 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.12 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.89 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل انخفض سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك وفقا لأولى تحديثات البنوك العامله فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.89 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.11 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.12 جنيه.

52.26 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 52.25 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.11 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.97 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.11 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.87 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.48 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.