الاقتصاد

تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 23-5-2021، أمام الجنيه فى البنوك العاملة في مصر، وذلك فى أولى التعاملات الصباحية بعد الانتهاء من إجازتها الأسبوعية المقررة، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

 

وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

 

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ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.

 

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سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

 

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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