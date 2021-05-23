شكرا لقرائتكم خبر عن مركز «اتصالات» للبيانات في كلباء يدخل الخدمة في الربع الأول 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت «اتصالات» توسيع رقعة مراكزها الذكية للبيانات من خلال إنشاء مركز بيانات ثالث ومتطور (Tier 3) في كلباء لتلبية الاحتياجات المتنامية وتعزيز التنوع الجغرافي للعملاء.

ويعد هذا المركز الجديد ثالث مراكز البيانات الذكية لمبيعات الجملة بعد أن افتتحت «اتصالات» مركزين جديدين في دبي والفجيرة العام الماضي.

ويوفر هذا المركز شبكة متكاملة للشركاء الدوليين الراغبين بالتوسع في أعمالهم ضمن المنطقة، كما يرتبط مع كابل الاتصالات البحري الجديد «إفريقيا-1» والذي يصل قارة إفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا، ما يجعله ذا دور محوري في تلبية احتياجات الاتصال السريع لمختلف الشركاء حول العالم.

وبإطلاق هذا المركز الحديث، تعزز إدارة خدمات المشغلين ومبيعات الجملة في «اتصالات» من نجاحها بأن تكون السبّاقة إقليمياً في هذا المجال، لتجسد استراتيجية «اتصالات» الهادفة إلى «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية حكومة دولة الإمارات في الحفاظ على مكانة الدولة كمركز إقليمي متقدم في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات، ما يسهم في تلبية المتطلبات المتنوعة للبنى التحتية في قطاع الاتصالات.

وعلي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «اتصالات»: «بصفتها واحدة من أكبر المراكز المستقلة، تشكل مراكز البيانات الذكية التابعة لـ«اتصالات» جسراً يصل القارات وداعماً رئيسياً لقطاع الأعمال والأنشطة الحيوية للعملاء الدوليين. ويسهم مركز البيانات الجديد في كلباء في تعزيز إمكاناتنا وسعات الربط الدولي استجابةً للاحتياجات المتنوعة لشركائنا حول العالم وبما ينسجم مع توفير البنية التحتية المتطورة التي تربط قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، والقارتين الأمريكيتين.

ويعكس هذا المركز الجديد التزامنا المتواصل بجعل مراكز البيانات الذكية التابعة لـ«اتصالات» الخيار الأمثل للمشغلين ومزودي الخدمات السحابية، وشركات تبادل حركة البيانات، والشركات التي ترغب في الاعتماد على مراكز بيانات ذكية ذات مستوى عالمي».

ومن المتوقع أن يبدأ المركز الجديد العمل في الربع الأول من عام 2022 ليسهم في توفير بنية تحتية صلبة تلبي المتطلبات المستقبلية بما فيها إمكانية الربط مع الكابلات البحرية الجديدة، بالإضافة للاستخدامات المتنوعة مثل استعادة الأنظمة في حالة الكوارث لعملاء «اتصالات» في مركز البيانات الذكي في الفجيرة.