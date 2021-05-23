شكرا لقرائتكم خبر عن «كاثي باسيفيك» تستأنف رحلاتها بين هونج كونج ودبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رحب مطار دبي الدولي بإحدى شركات الطيران «كاثي باسيفيك»، حيث استأنف الناقل عملياته بين هونج كونج ودبي برحلة افتتاحية يوم الخميس 20 مايو/آيار 2021.

ستقوم كاثي بتشغيل رحلة أسبوعية واحدة بدون توقف بين الوجهتين على متن طائرة إيرباص A330-300

وسجل المسار بين هونج كونج ودبي ما يزيد على مليون مسافر سنوياً في عام 2019.

ويخدم مطار دبي الدولي حالياً 63% من الوجهات في 88% من البلدان عبر 76% من شركات الطيران مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة «كوفيد-19».