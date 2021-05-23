شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تضبط مركبتين تحملان 13 طن مواد محظورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشفت بلدية مدينة الشارقة، ضبط مركبتين محملتين بكمية كبيرة من المواد المحظورة، خلال الجولات التفتيشية الدورية لفرق التفتيش التابعة لقسم التفتيش البلدي في قطاع خدمة المتعاملين، وضمن جهودها للحدّ من السلوكات السلبية ومشوّهات المظهر العام، حيث بلغت كمية المواد المضبوطة نحو 13 طناً، كان صاحبها يخزّنها، تمهيداً لترويجها وبيعها.

وتفصيلاً صرح خالد السويدي، مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، أن البلدية كثفت حملاتها التفتيشية خلال شهر رمضان، لرصد أية سلوكات سلبية أو مشوّهة للمظهر الحضاري، ومتابعة الملاحظات التي ترد عبر مركز الاتصال، وقد أسفر عن هذه الحملات ضبط مركبتين محملتين بمواد محظورة، حيث بلغت حمولة الأولى 7201 كلغ، والثانية 5210 كلغ، ضبطت عندما كان صاحبهما يهم بتخزينها داخل مخبز في إحدى مناطق المدينة.

وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب البضاعة، ومخالفة المركبتين وإتلاف المواد المضبوطة، بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة «بيئة». مشيراً إلى أن حملات التفتيش اليومية، تجسد أهداف البلدية في توفير بيئة مثالية للقاطنين، وتتماشى مع استراتيجيتها في تحقيق جودة الحياة، ودورها في تعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة.

وأشاد السويدي، بجهود فرق التفتيش ويقظتهم في ضبط كل ما يضر بأفراد المجتمع، ويؤثر سلباً في صحتهم. كما حث الجمهور على ضرورة التواصل مع البلدية عبر مركز الاتصال على الرقم 993، للإبلاغ عن أية سلوكات سلبية.