شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يبحث مع سفير عُمان تعزيز التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في قصره الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى الدولة.

ورحب الشيخ نهيان، بالسفير البوسعيدي، وتبادلا التهاني بعيد الفطر السعيد. وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان الشقيقة، بما يخدم المصالح المشتركة. وتبادلا وجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ نهيان، رسوخ العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات وعُمان، والمستندة إلى روابط تاريخية تجمعها صلة القربى والدم واتساق الرؤى.

وقال إن العلاقات الإماراتية العُمانية تزداد صلابة وتطوراً، في ظل دعم قيادتي البلدين الشقيقين ورعايتهما بما يحقق تطلعات شعبيهما.

وأشاد بمسيرة النهضة المباركة التي تشهدها سلطنة عُمان الشقيقة في مختلف المجالات، حتى باتت نموذجاً استثنائياً في التقدم والتطور، بما يحقق المزيد من الازدهار نحو مستقبل مشرق.

فيما أكد الدكتور البوسعيدي، أن العلاقات الإماراتية العُمانية استراتيجية وتعدّ نموذجاً رائداً للعلاقات الأخوية المتجذرة في أعماق التاريخ، وتشهد تطوراً مستمراً نحو مزيد من التقدم ومستقبل أكثر إشراقاً. (وام)