شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تُوقف طرح الأراضى للأفراد والاكتفاء بطرحها للمطورين بسبب المضاربات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة المجتمعات العمرانية، وقف طرح الأراضى للأفراد والاكتفاء بطرحها للمطورين، وذلك بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال الطرح .

ومن جانبه قال الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة المجتمعات العمرانية، أن القرار هدفه منع السماسرة من التلاعب والمتاجرة بأراضي الدولة، وخاصة أن هناك مضاربات تحدث على الأراضي التى يتم طرحها من قبل وزارة الإسكان فى عدد كبير من المدن.

وأضاف أن المقصود من القرار هو الأراضى السكنية ذات المساحات الصغيرة التى يتم طرحها وكانت تخصص للمواطنين عبر نظام القرعة وذلك ضمن محاور الإسكان الاجتماعى وبيت الوطن والمتميز والأكثر تميزاً .

وأشار إلى أن الغرض من القرار هو تنظيم عملية البناء والتنمية فى المدن الجديدة، حيث شهدت الآونة الأخيرة انتشار عمليات المضاربات نتيجة دخول عدد من السماسرة لشراء أراضى القرعة وهو ما أضر بعملية البناء والهدف الرئيسي من طرح تلك الأراضى .