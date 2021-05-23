شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات يخاطب شركات المحمول لتحفيز العاملين بها لتلقى لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول العاملة بالسوق المصري بضرورة تحفيز العاملين بها على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا بصفة عامة وعلى الأخص موظفي الفروع ومراكز الخدمة المتعاملين مباشرة مع المستخدمين، وذلك في إطار قرارات الحكومة الأخيرة بشأن الحد من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الجهاز شركات المحمول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية وذلك خلال تقديم كافة الخدمات للمستخدمين بأفرعها ومراكز الخدمة التابعة لها.

ويأتي هذا في إطار حرص الجهاز على دعم خطة الدولة للحد من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد، والحرص على سلامة مستخدمي خدمات الاتصالات المتعاملين مع فروع ومراكز الخدمة الخاصة بالشركات.