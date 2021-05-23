شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: التطوير الشامل بصناعة التكرير يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جولة تفقدية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة الاسكندرية لمتابعة سير العمل بعددٍ من مصافى التكرير ومشروعات تصنيع البترول شملت شركات الأسكندرية للبترول وأموك وأنربك من أجل الوقوف على معدلات تنفيذ الخطط والبرامج الجارية للتطوير والتحديث وزيادة الطاقات الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية وتحديث أنظمة السلامة والامن الصناعي وحماية البيئة، إلى جانب متابعة جهود تأهيل وتطوير أرصفة حوض البترول بميناء الأسكندرية .

وأكد الملا أن ما تشهده صناعة تكرير البترول حاليا من تطوير شامل وبرامج لرفع كفاءة المصافى وتحديثها وتنفيذ وتشغيل مشروعات جديدة يستهدف دعم منظومة متطورة لتكرير وتصنيع البترول في مصر تلائم مرحلة التطور والنمو التي تشهدها الدولة المصرية وتواكب المواصفات العالمية وتحقق رؤية وزارة البترول في الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023.

كما أكد الملا ضرورة المراجعة المستمرة لإجراءات السلامة في مختلف المشروعات البترولية وفقا للمعايير العالمية، موجهاً بعقد ورش عمل بصفة دورية مع المختصين من أجل تطبيق إجراءات لتحسين منظومة السلامة والصحة المهنية حفاظا على العاملين الذين تمثل سلامتهم أولوية قصوى.

وأوضح أن السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة من الأولويات التي ينبغي الالتزام بتطبيقها عند إقامة أي مشروعات أو استثمارات جديدة مؤكداً أهمية تنمية ثقافة قوية للسلامة ودرجة وعي مرتفعة بها لدي العاملين، مشيدا بما تقدمه الكوادر العاملة في مجال السلامة بقطاع البترول وأنهم بمثابة صمام الأمان للمنظومة البترولية، وأكد أن تنمية قدراتهم من الركائز الأساسية التى توليها الوزارة أهمية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لإيجاد كوادر على قدر عال من الكفاءة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهود لتعزيز ثقافة السلامة وتطبيق الاشتراطات والضوابط الخاصة بسلامة العمليات.

وعقد الملا خلال الجولة اجتماعاً لمراجعة موقف تنفيذ خطط تحديث مصفاة تكرير شركة الأسكندرية للبترول، حيث عرض المهندس محمد صبحى رئيس الشركة الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة وفي مقدمتها مشروع إنشاء وحدة تقطير جوي لرفع الطاقة التكريرية للمصفاة وتوفير منتجات بترولية عالية القيمة وكذلك مشروع وحدة معالجة السولار بالهيدروجين لتوفير منتج السولار بالمواصفات العالمية، علاوة على مشروع الاحلال والتجديد فى الوحدة ٤ للتقطير للحفاظ على سلامتها التشغيلية ومشروعى إحلال وتجديد المستودعات لزيادة سعات التخزين واستكمال أنظمة الإنذار والإطفاء التلقائى بوحدات الإنتاج والمستودعات.

كما اطلع الملا على ما تم إنجازه في تأهيل وتطوير أرصفة حوض البترول بميناء الأسكندرية والذي يستخدم بعمليات شحن وتفريغ الواردات البترولية وكذلك السلع التموينية، حيث تهدف الأعمال الحالية لتأهيل الرصيفين البحريين 1و2 ورفع كفاءتيهما مما سيقلل زمن تراكي الناقلات البحرية خارج الحوض، وتم البدء فى الأعمال لتجديد البنية الأساسية وإحلالها بالتعاون بين شركتي الأسكندرية للبترول وبتروجت.

كما عقد الوزير اجتماعاً آخر مع شركات التكرير والتصنيع بالأسكندرية ضم رؤساء شركات ميدور وأموك وأنربك والأسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول لمتابعة الأعمال الجارية والخطط التوسعية وبرامج رفع كفاءة التشغيل بمصافي تكرير البترول وتصنيعه بالأسكندرية، واطمئن الوزير علي الإجراءات المنفذة ومعدلات العمل والتنسيق الجارى لإزالة التحديات وتحقيق التكامل بين الشركات لتعظيم استغلال الإمكانات المتاحة، مشدداً على سرعة استكمال المشروعات التوسعية الجديدة ومشروعات التحديث والتطوير ضمانا لسرعة جنى الثمار وتحقيق الهدف المرجو منها للاقتصاد المصرى.

وقام المهندس طارق الملا بجولة ميدانية بمواقع عمل شركات الأسكندرية للبترول وأنربك واموك لتفقد الوحدات الانتاجية ومتابعة منظومة التشغيل والسلامة والأمان الصناعى وحماية البيئة، حيث استمع إلى شرح من كل من المهندس محمد صبحي رئيس شركة الأسكندرية للبترول والكيميائى صلاح جابر رئيس شركة أنربك والكيميائى إيهاب عبدالحليم رئيس شركة أموك حول موقف التشغيل الحالى والمشروعات الجديدة و الخطط التوسعية المستهدفة.

وأشاد الملا بالجهود المبذولة من العاملين بكافة شركات تكرير وتصنيع البترول بالأسكندرية ولاسيما فى ظل جائحة كورونا وحرصهم علي استكمال خطط الإنتاج والتطوير والتحديث والتوسعات مشدداً على أهمية الاستمرار فى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للحفاظ على سلامة العاملين وحمايتهم من فيروس كورونا.

رافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع ونقل وتوزيع المنتجات البترولية والتخطيط والمشروعات والسلامة وحماية البيئة والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.



وزير البترول خلال جولة تفقدية بشركات الاسكندرية



وزير البترول والثروة المعدنية خلال تفقده شركة الإسكندرية للبترول



وزير البترول والثروة المعدنية خلال تفقده شركة أموك