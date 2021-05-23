شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الأحد بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الريال السعودى اليوم الأحد 23-5-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك وفقا لأولى تحديثات البنوك العامله فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.98 جنيه للشراء، و19.22جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.99 جنيه للشراء، و19.19جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 4.16 جنيه.

4.18 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.19 جنيه

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.