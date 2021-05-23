شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الكابلات" تتراجع 17% بالربع الأول لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الكابلات السعودية، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الخسائر بنسبة 16.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 35.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 43.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 36.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 37.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى إرتفاع حجم المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وإنخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، بالإضافة إلى إرتفاع حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات إلى 63.9 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 59.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 55 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 61.8 مليون ريال في العام 2019.