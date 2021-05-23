الاقتصاد

أرباح "جبسكو" تتراجع 20% بالربع الأول

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الجبس الأهلية "جبسكو"، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 19.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 14.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 17.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 12.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 18.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى إستمرار تأثير جائحة .

وتراجعت المبيعات إلى 27 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 35 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 37.2 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 10.9 مليون ريال في العام 2019.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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