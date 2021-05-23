شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسواق المزرعة"تتراجع 47.5% بالربع الأول لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 47.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 4.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 12.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 19.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 44.6 مليون ريال بسبب تأثر ايرادات الربع المماثل من العام السابق إيجابياً بسبب الإغلاقات المتعلقة بجائحة كورونا.

وتراجعت المبيعات إلى 417.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 462.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

كذلك ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية شاملة الاستهلاك للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 4,4 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 38.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 10.3 مليون ريال في العام 2019.