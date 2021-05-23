شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الغاز والتصنيع" ترتفع 480% بالربع الأول لانخفاض التكاليف والمصاريف العمومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 479.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 85.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 33.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 26.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الربح التشغيلي بمبلغ 7.6 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.

كذلك ارتفعت إيرادات الاستثمارات المتمثلة بشكل رئيسي في استلام توزيعات أرباح من الشركة الوطنية للغازات الصناعية ب 33.8 مليون ريال، زيادة إيراد إعادة تقييم الصناديق الاستثمارية ب 24.1 مليون ريال، وزيادة إيرادات الاستثمارات في شركات زميلة ب 4.7 مليون ريال.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 511.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 528.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 136.9 مليون ريال خلال العام 2020 مقابل أرباح بلغت 109.4 مليون ريال في العام 2019.