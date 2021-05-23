شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض تكاليف التشغيل تصعد بأرباح "دار الأركان" 130% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 130% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 28.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 167.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 113.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 554.8 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 593 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

هذا وقد تم تعويض الانخفاض في ايرادات التأجير، وانخفاض إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة، بالانخفاض في تكاليف التشغيل وكان له الاثر الايجابي على صافي الربح

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 304.6 مليون ريال في العام 2019.