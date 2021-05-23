شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. "الخطوط الكويتية" تفتح حجوزات الوجهات الصيفية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ستبدأ شركة الخطوط الجوية الكويتية اعتبارا من ظهر اليوم الأحد فتح حجوزات الوجهات الصيفية لعدد من الوجهات تشمل بودروم وطرابزون وتبليسي وسراييفو وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة وعبر تطبيق الهواتف الذكية ومكاتب الشركة المختلفة، فضلا عن العديد من مكاتب السياحة والسفر.

ومن المتوقع ان يتم تشغيل تلك الرحلات رسميا إلى تلك الوجهات اعتبارا من يوم 10 يونيو المقبل وبواقع رحلتين وأكثر في الاسبوع، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وقالت ان شركة الخطوط الجوية الكويتية وللمرة الأولى ترفع عدد المدن التي تصل فيها لتركيا إلى 4 مدن هي: اسطنبول ومطار صبيحة الدولي وبودروم وطرابزون.

يشار إلى أن «الكويتية» تنتظر موافقة السلطات الصحية الكويتية على بدء التشغيل لوجهات «ملقا» وجنيف وباريس لتصبح الشركة جاهزة للطيران إلى تلك الوجهات متى ما سمحت تلك الدول بتشغيل الرحلات التجارية خلال موسم الصيف لاحقا مع الكويت.

وكان مجلس الوزراء الكویتي قرر مؤخرا، إیقاف الرحلات التجاریة المباشرة مع الھند حتى إشعار آخر وذلك نظرا للأوضاع الصحیة فیھا.

ویقضي القرار بمنع "دخول البلاد للمقیمین القادمین من جمھوریة الھند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طریق دول أخرى ما لم یقیموا خارج الھند مدة 14 یوما على الأقل وذلك حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتي محمد المطيري أن متوسط الخسائر التشغيلية لـ450 مكتب سفر خلال جائحة كورونا بلغ 88 مليون دينار، بمعدل 8 ملايين دينار شهرياً.

وباشرت الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين، مع استثناء أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة «بالسلامة» والطواقم الطبية والبعثات الدبلوماسية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في فبراير الماضي إرجأ المرحلة الثانية من خطته لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر، مما يبقي على سعة المطار عند 30% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأمر مجلس الوزراء أيضاً الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

وفي ديسمبر الماضي، أبلغت سلطات الطيران المدني الكويتية شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بأنها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة من إيقاف الطيران المباشر بين البلدين.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت في مارس 2020 وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت وذلك كان كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة حينها إن هذا الاجراء يأتي بناء على قرار الادارة العامة للطيران المدني بوقف تشغيل الرحلات للدول المذكورة.