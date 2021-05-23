«الاتحاد لائتمان الصادرات» تقدّم 3605 ضمانات بـ 2.28 مليار درهم

دبي: ”الخليج 365”

ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والمكلف بملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الاجتماع الثاني لعام 2021 لمجلس إدارة الشركة في مكتبها في دبي، حيث بدأ الاجتماع بتهنئة إدارة الشركة على مساهمتها وأثنى على دورها الكبير في دعم تعافي الشركات الإماراتية من تداعيات كوفيد – 19، ما يسهم في الحفاظ على مرونة واستقرار اقتصاد دولة الإمارات في فترة ما بعد الجائحة.

وفي كلمته الافتتاحية، ثمّن الدور المحوري الذي لعبه فقيد الوطن المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه» في تشكيل السياسات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات وفي الإنجازات التي حققتها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات منذ تأسيسها، وأشار إلى أن توجيهاته ودعمه المستمر كرئيس لمجلس إدارة الشركة، شكلت منارة استهدت بها الشركة في نموها وازدهار أنشطتها، وبالتالي المساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال.

كما أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومبادراتها النوعية التي أتاحت لها المساهمة في دعم استراتيجية دولة الإمارات لتسريع واستدامة الاقتصاد الوطني غير النفطي.

دعم التجارة غير النفطية

ولتأكيد نجاح الشركة والتزامها المستمر بدعم الشركات الإماراتية، قال: «على الرغم من تداعيات فيروس كوفيد – 19 على الاقتصاد العالمي، أكدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التزامها بتعزيز نمو وتنافسية الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية. وحتى أبريل 2021، قامت الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات، حيث قدمت 3605 ضمانات ائتمانية متجددة بقيمة تجاوزت 2.28 مليار درهم، أي ما يعادل 6.86 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 85 دولة، وقامت بتقديم ضمانات لتمويلات تجارية بلغت 1.16 مليار درهم. وتعمل الشركات المستفيدة من الضمانات التي قدمتها الاتحاد لائتمان الصادرات في قطاع صناعة الكابلات، الحديد، البتروكيماويات، مواد البناء، التغليف، السيارات، الطاقة، الخدمات، الرعاية الصحية، والأغذية».

وأضاف: «وفي الوقت ذاته، استمرت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم قطاع التجارة والتصدير بالدولة، حيث إنها لم تقم بدعم الشركات الإماراتية في الحفاظ على سيولتها النقدية فحسب، بل وقامت بتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وبالتالي المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني. وقد ساعدت هذه المبادرات على تسهيل دخول الشركات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وخلق فرص استثمارية واعدة، الأمر الذي يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وقطاع التوظيف والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن شأن تسهيل وصول الشركات إلى تمويل التجارة والمشاريع أن يسهم بشكل كبير في دعم«مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وأن يعمل على مضاعفة قيمة ناتج القطاع الصناعي الوطني في السنوات العشر القادمة».

مستجدات الأداء

وخلال الاجتماع، اطّلع المجلس على مستجدات الأداء والنشاط التجاري حتى أبريل 2021، واعتمد البيانات المالية المدققة للشركة لعام 2020، وناقش عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك المشاريع الرئيسية لتوحيد الجهود على المستوى الوطني، لتسهيل الوصول إلى التمويل التجاري وزيادة الشراكات، في ضوء اقتراب فعاليات إكسبو 2020 وقمة الأعمال الدولية (B20) وهي الحوار الرسمي لمجموعة العشرين مع مجتمع الأعمال العالمي.

كما أثنى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على إنجاز قسم رأس المال البشري في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والمتمثل في تكريمها «أحد أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات»، وأكد أهمية استمرار الشركة في عقد شراكات استراتيجية، لترسيخ مكانتها الرائدة ضمن وكالات ائتمان الصادرات الدولية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة: راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ممثلاً لإمارة أبوظبي، والمهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ممثلاً لإمارة دبي، ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، ممثلاً لإمارة عجمان، والدكتور عبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلاً لإمارة رأس الخيمة، ويوسف عبد الله العوضي نائب مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ممثلاً لإمارة الفجيرة، وعبير علي العبدولي مدير إدارة تنسيق السياسات المالية بوزارة المالية، وسيف محمد الشحي، عضو مستقل ورئيس لجنة المخاطر والتدقيق في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعبد الله محمد اليوسف، عضو مستقل، وأحمد راشد أحمد محمد بن فهد، ممثلاً عن فئة الشباب. كما حضر الاجتماع أيضاً ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.