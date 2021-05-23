شكرا لقرائتكم خبر عن «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تعود بنهاية الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعود الدورة الجديدة من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لتنطلق يوم الخميس 27 مايو وتستمر حتى 29 مايو 2021. حيث تقام هذه الفعالية مرتين سنوياً، لتقدم لسكان دبي وزوارها عروضاً ترويجية هائلة تصل إلى 90% على تشكيلة واسعة من المنتجات ومستحضرات التجميل والأزياء والإلكترونيات وغيرها الكثير في مراكز التسوق، والمحال التجارية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. فيما يشارك أكثر من 1500 متجر في تقديم هذه العروض التي تستمر على مدار 72 ساعة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تشكل فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى انطلاقة موسم الصيف المميز في دبي بمجموعة كبيرة من العروض الترويجية التي يمكن للمتسوقين الاستفادة منها داخل المتاجر ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة. وتعد هذه الفعالية التي تقام مرتان سنوياً أحد أبرز الفعاليات على التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي والذي يشمل العديد من المهرجانات والأنشطة المتعلقة بقطاع التجزئة التي تناسب جميع أفراد العائلة والميزانيات. كما أنها تدعم القطاع في دبي، كونها تحظى باهتمام سكان المدينة وزوارها من خلال العروض الترويجية المتميزة وفرص الفوز بجوائز كبرى».

وتلتزم جميع مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في الدورة الأحدث من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بإجراءات الصحة والسلامة الرئيسية، والتي تشمل الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.