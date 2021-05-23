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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 23-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى سجل ارتفاعا أمام الجنيه المصرى، لـ 22.07 جنيه للشراء، 22.36 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ22.01 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.98 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.99 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 22.07 جنيه للشراء، 22.36 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ22.01 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.11 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان 49.12 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.