شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 23-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 23-5-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك وفقا لتحديثات البنك الأهلى المصرى بعد عودتهم من إجازتهم الرسمية الخاصة بالبنوك، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.98 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.99 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.

أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى سجل ارتفاعا أمام الجنيه المصرى، لـ 22.07 جنيه للشراء، 22.36 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ22.01 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع. وفى سياق متصل شهد سعر الدولار استقرارا ملحوظا اليوم، مسجلا استقرارا فى كل من البنك الأهلي المصري عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى وبنك الاسكندرية فاستقرعند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.98 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.99 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 22.07 جنيه للشراء، 22.36 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ22.01 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.11 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان 49.12 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.