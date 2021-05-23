شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14300-14600جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار خامات البناء من أسمنت وحديد تسليح استقرارا فى السوق المحلى اليوم الأحد 23-5-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من المصانع المصرية والمحاجر الرسمية.

وسجلت أسعار حديد التسليح 14300-14600 جنيه للطن مضاف إليه 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، ويتراوح سعر المستهلك بين 14500-14800 جنيه للطن.

واستقرت أسعار الأسمنت بين 675-800 جنيه سعر أرض المصنع وبين 750-850 جنيها للمستهلك، الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر.