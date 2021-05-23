شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب بـ7بمحافظة أسيوط ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد إجتماعها الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة حياة كريمة المبادرة الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصرى، وتحسين الظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري.

وناقش المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط، أثناء الاجتماع مع المسئولين التنفيذيين، والمقاولين، مقدماً كافة أوجه الدعم لتسهيل اجراءات التنفيذ والوقوف على أى عقبات ووضع حلول فورية لها.

وأكد أن المبادرة خصصت 2.3 مليار جنيها لتنفيذ عدد من مشروعات المياه ضمن مبادرة حياه كريمة الرئاسية بمراكز (ساحل سليم، أبو تيج، منفلوط، ديروط، أبنوب، صدفا، الفتح) لعمل مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بتكلفة إجمالية 255 مليون جنيهاً، وإنشاء محطات سطحية جديدة بتكلفة إجمالية مليار و522 مليون جنيهاً، وإنشاء وحدات معالجة أملاح RO ودق آبار إرتوازى بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، ومد وتدعيم واحلال شبكات مياه بتكلفة إجمالية 261 مليون جنيه، وإعادة تأهيل محطات بتكلفة إجمالية201 مليون جنيه.

وشدد أثناء الاجتماع على أهمية توحيد هوية العمل بجميع مشروعات المبادرة الرئاسية بالمحافظة مع أهمية الالتزام بالجدول الزمني الموضوع لنهو المشروعات، موصياً بأنه سيتم عقد الاجتماع بصفة دورية لمتابعة سير الاعمال مع جميع المسئولين والقائمين على الموقف التنفيذي للمبادرة.