شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 23-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الأحد 23-5-2021، مقابل الجنيه المصرى، وذلك وفقا لأولى تحديثات البنوك المصرية الصباحية بعد الانتهاء من إجازتهم الأسبوعية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.98 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.99 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

وفى بنك "البركة" سجل 19.03 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 19.06 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم تباينا أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.98 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.99 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.06 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.98 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.99 جنيه.

19.22 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.19 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.98 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.03 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.00 جنيه للشراء.

19.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.03 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.97 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.