شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القاهرة: تقسيط فواتير ووصلات المياه لمصانع شق الثعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى خلال اجتماعه مع قيادات جهاز مدينة شق الثعبان ومجموعة من أصحاب المصانع على مطالب المستثمرين بالمنطقة وتقسيط قيمة الفواتير والتعاقدات على وصلات المياه الخاصة بهم على 12 شهرا بفواتير استهلاكات المياه تيسيراً على المستثمرين ولتحفيزهم على تقنين اوضاعهم.

أكد أنه تم بحث المشاكل التى تتعلق بالتعاقد على وصلات مياه للمصانع وآلية تبسيط الإجراءات وآلية التعاقد، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بضرورة تطوير الاستثمارات والمشاريع المصرية التي تساعد فى زيادة الصادرات وتنمية العائدات من العملة الأجنبية.

قال إنه تم استعراض ومناقشة كافة النقاط التى عرضها أصحاب مصانع وورش تصنيع الرخام بمنطقة شق الثعبان وتم الاتفاق على الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المصانع والورش من خلال التعاقد بشكل رسمى على وصلات مياه لتغذية هذه المصانع والورش بالشكل الذى يحقق محاسبة عادلة على الاستهلاك وتصحيح وتقنين أوضاع هذه المصانع والورش فيما يتعلق بتغذيتها بالمياه، مشيرا إلى أن الشركة جاهزة لتوفير كميات المياه المطلوبة لجميع المصانع ومساعدتها على العمل بشكل مستمر بعد تقنين أوضاعها مع الشركة ووضع التسهيلات المناسبة لهم فى السداد.

وناشد اصحاب المصانع عدم استخدام المياه بطرق غير قانونية وشرعية مما يؤثر بشكل كامل على توفير خدمة متميزة تقوم بها الشركة بهذه المنطقة والمناطق المجاورة.