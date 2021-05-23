شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد كل من المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، مدينة العلمين الجديدة، وذلك لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بالمدينة، بتفقد المدينة التراثية، حيث تفقدوا المسجد، ومنطقة مجمع السينمات، والمسرح الروماني والمتحف.

‏كما تفقد مسئولو الوزارة، الممشى الشاطئي، ومنطقة مجلس الوزراء، مروراً بمنطقة الأبراج الشاطئية ‏والبواغيز، وتابعوا أعمال تنسيق الموقع بعدد من المناطق بالمدينة.

وفى ختام جولتهم، عقد مسئولو الوزارة، اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذي، وذلك بحضور مسئولي المكاتب الاستشارية وعدد من الشركات المنفذة بالمدينة، وتم التأكيد على الانتهاء من جميع الأعمال فى المواعيد المحددة والمواصفات المطلوبة، تمهيداً للافتتاحات المقبلة.

ومن جانبه، أشار المهندس وائل سمير، إلى أنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، من أبراج المنطقة الشاطئية، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى بالمدينة، بجانب الإعداد حالياً لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات.

وأضاف، أنه يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل: البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات.