شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة بنى سويف الجديدة 4يوليو والان مع تفاصيل الخبر
وقال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة: سيتم تسليم القطع من 331 :360، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 361 : 390، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 391 : 420، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 421 : 450، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 451 : 462، يوم الخميس 8/7/2021، والقطع من 463 :490، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 491 : 520، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 521 : 550، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 551 : 580، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 581 : 592، يوم الخميس 15/7/2021.
وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة: سيتم تسليم القطع من 593 :620، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 621 : 650، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 651 : 680، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 681 : 710، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 711 : 741، يوم الخميس 29/7/2021، وتم تخصيص الأيام من الأحد 1/8/2021 : الخميس 5/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.