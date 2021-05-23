شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة بنى سويف الجديدة 4يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 4 يوليو المقبل، وحتى يوم الخميس 5 أغسطس المقبل، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمنطقة الثالثة بالمدينة، للفائزين بها، موضحاً أن العملاء عليهم تقديم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

وقال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة: سيتم تسليم القطع من 331 :360، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 361 : 390، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 391 : 420، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 421 : 450، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 451 : 462، يوم الخميس 8/7/2021، والقطع من 463 :490، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 491 : 520، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 521 : 550، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 551 : 580، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 581 : 592، يوم الخميس 15/7/2021.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة: سيتم تسليم القطع من 593 :620، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 621 : 650، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 651 : 680، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 681 : 710، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 711 : 741، يوم الخميس 29/7/2021، وتم تخصيص الأيام من الأحد 1/8/2021 : الخميس 5/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.