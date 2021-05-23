أسعار الدولار اليوم الأحد 23-5-2021 بالبنوك

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرارا ملحوظا اليوم الأحد 23-5-2021 أمام الجنيه المصرى بأولى أيام التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد الانتهاء من اجازتهم الرسمية، مسجلا استقرارا فى كل من البنك الأهلي المصري عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى وبنك الاسكندرية فاستقرعند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وقال البنك الدولي، إن التجارة العالمية قد أسهمت في تحقيق النمو والحد من الفقر في العقود الثلاثة الماضية، لكن المكاسب المتأتية من التجارة يمكن أن تكون أكثر شمولاً للجميع، ويمكن أن يؤدي تعميم منافع التجارة على نطاق أوسع، داخل البلدان وفيما بينها، دوراً رئيسياً بينما يسعى العالم إلى التعافي من جائحة كورونا (كوفيد-19) التي بددت ما تحقق في السنوات الأخيرة من مكاسب على صعيد الحد من الفقر، جاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "الآثار التوزيعية للتجارة.