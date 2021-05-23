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أسعار الدولار اليوم الأحد 23-5-2021 بالبنوك

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرارا ملحوظا اليوم الأحد 23-5-2021 أمام الجنيه المصرى بأولى أيام التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد الانتهاء من اجازتهم الرسمية، مسجلا استقرارا فى كل من البنك الأهلي المصري عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى وبنك الاسكندرية فاستقرعند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وقال البنك الدولي، إن التجارة العالمية قد أسهمت في تحقيق النمو والحد من الفقر في العقود الثلاثة الماضية، لكن المكاسب المتأتية من التجارة يمكن أن تكون أكثر شمولاً للجميع، ويمكن أن يؤدي تعميم منافع التجارة على نطاق أوسع، داخل البلدان وفيما بينها، دوراً رئيسياً بينما يسعى العالم إلى التعافي من جائحة (كوفيد-19) التي بددت ما تحقق في السنوات الأخيرة من مكاسب على صعيد الحد من الفقر، جاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "الآثار التوزيعية للتجارة.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشرأسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

 

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

 

15.71 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

 

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلام

15.64 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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