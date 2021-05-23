شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الأحد.. 27 جنيها للكيلو فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا اليوم الأحد 23-5-2021، وذلك بعد نهاية شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، حيث انخفض الطلب على الدواجن والبيض بنسبة 20٪.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن البيض في المزرعة 27 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن المجمدة 36 جنيها للكيلو، والدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة 33-36 جنيها الكيلو للمستهلك، أسعار الدواجن الساسو 29 جنيها للكيلو في المزرعة 33-35 جنيها للمستهلك.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار البيض الأبيض استقرت، حيث سجلت الكرتونة في المزرعة 27 جنيها، بينما للمستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو، وسجلت كرتونة البيض البلدى 33-36 جنيها للكرتونة سعر مستهلك .