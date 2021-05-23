شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات السعودية تؤكد على المسافرين ضرورة معرفة كافة الحقوق المتعلقة بالتجوال الدولي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، على المسافرين في ضرورة التواصل مع مقدم الخدمة قبل السفر خارج السعودية، للتعرف على الخدمات والباقات المتعلقة بالتجوال الدولي واختيار الأنسب منها، وذلك ضمن مجموعةٍ من النصائح والإرشادات التي وجهتها الهيئة للمسافرين تزامنًا مع صدور الموافقة على رفع القيود عن سفر المواطنين إلى خارج المملكة والعودة إليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية.

ونصحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، المسافرين بتفعيل الآليات التي تسهم في تقليل استهلاك البيانات، من بينها إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات، وإيقاف تحميل الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا في التطبيقات التي تتيح هذه الخاصية، مؤكدةً على أهمية الاطلاع على كافة المعلومات التي قد تفيد المستخدم أثناء سفره، من بينها أسعار خدمة التجوال الدولي، وأسعار استخدام الخدمة لدى كل مشغل دولي، ودراسة خيار اقتناء شريحة تابعة للمشغل الدولي لاستخدامها أثناء التنقل.

ونوهت الهيئة على ضرورة معرفة كافة الحقوق المتعلقة بالتجوال الدولي من بينها الخدمات التي لا تخضع للحد الائتماني أثناء التجوال الدولي وهي أجور المكالمات الصوتية والرسائل النصية، وغيرها من الحقوق.

وأشارت إلى وجوب إشعار المستخدم بمجموعة من المعلومات فور اتصاله بشبكات الاتصالات المتنقلة أثناء التجوال الدولي، عبر رسائل نصية قصيرة مجانية باللغة التي يفضلها، ومن بينها أسعار استلام وإجراء المكالمات والرسائل النصية، سواءً للمستخدم التابع لمقدم خدمة في السعودية أو في بلد التجوال، بالإضافة إلى أسعار استخدام الإنترنت، ووسائل الاتصال بمقدم الخدمة أثناء التجوال.

وكانت السعودية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري السماح بسفر المواطنين للخارج، بشرط تلقي جرعتي اللقاح أو مرور 14 يوما على الجرعة الأولى، على أن يبدأ السماح بالسفر بدءا من يوم 17 مايو الجاري (5 شوال).

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة.

وأوضح أن القرار يشمل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 17 مايو 2021، وذلك للفئات التالية: أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانياً: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثاً: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (8) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.

يشار إلى أن السلطات السعودية قررت في مطلع العام الجاري، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.