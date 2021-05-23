شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني الكويتي: منع دخول الأجانب مستمر و 5 فئات يحق لهم السفر دون تطعيم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول الركاب غير الكويتيين، للبلاد مازال ساريا حتى إشعار آخر.

وشددت الإدارة على ضرورة إبراز شهادة بي سي آر مدتها 72 ساعة لجميع المسافرين القادمين لمطار الكويت الدولي، قبل صعود الطائرة تثبت سلبية الإصابة سواء كان الراكب محصنا باللقاح أو لم يأخذ اللقاح حتى الآن.

وقالت الإدارة في تعميم نشرته صحيفة "القبس" إنه بناء على قرار مجلس الوزراء يرجى العمل على اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا داخل دولة الكويت أو خارجها هي: لقاح فايزر بایونتك ولقاح استرازينيكا وأكسفورد ولقاح موديرنا ولقاح جونسون أند جونسون.

وجاء في التعميم إنه الحاقا بالتعميم الخاص بشأن عدم السماح بالسفر الى خارج دولة الكويت للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى "زوج - زوجة - أبناء" والعمالة المنزلية مالم يكن المسافر قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح المعتمد بدولة الكويت اعتبارا من يوم السبت الموافق «2021/05/22».

وتستثنى من التعميم أعلاه الفئات التالية:المواطنون الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة يفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، و المواطنات الحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة بالإضافة للفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، والطلاب الكويتيون الدارسون بالخارج شريطة أن يكون الطالب قد حصن من الإصابة بفايروس كورونا بجرعة واحدة على الأقل على أن يبرز ما يثبت دراسته بالخارج وتلقيه اللقاح، وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة الكويت.

وذكر التعميم انه ينهى الحجر المقرر على المسافرين القادمين الى دولة الكويت المذكورين بالتعاميم السابقة على أن يقوم المسافر بدفع قيمة فحص PCR واحد من خلال منصة كویت مسافر وذلك للفئات التالية: المتعافون من الإصابة من فيروس كورونا ومضى على شفائهم مدة لا تتجاوز 90 يوما، ومن حصل على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل ومضى عليها أكثر من أسبوعين.

واشار التعميم الى عدم قبول أي راكب على الرحلات المغادرة من دولة الكويت الا بعد تفعيل منصة كویت مسافر وعدم قبول أي راكب على الرحلات القادمة الى دولة الكويت الا بعد تفعيل منصة كویت مسافر وتطبيق «اشلونك».

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قرر مؤخرا، عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنین ومرافقیھم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلیة إذا لم يتلقوا لقاح "كورونا" وفق المواعید المحددة من قبل وزارة الصحة ویستثنى من ذلك الفئات العمریة غیر الخاضعة للتطعیم وذلك اعتبارًا من یوم السبت 22 مايو 2021.

وفيما يخص المنافذ، قرر المجلس السماح بالخروج من المنافذ الحدودیة البریة والبحریة للمواطنين أصحاب الماشیة المتواجدة عبر المنافذ على أن یتم تقدیم ما یثبت ملكیتھم لتلك الماشیة ومرافقیھم من العمالة المنزلیة، والمواطنين أصحاب الأملاك لدى دول مجلس التعاون الخلیجي (المزارع - الشركات - العقارات) بشرط تقدیم ما یثبت تلقیھم اللقاح المضاد لفیروس كورونا، وفق المواعید المحددة من قبل وزارة الصحة وذلك اعتبارا من غد، والمقیمين في البلاد (للمغادرة فقط).

وكان مجلس الوزراء الكویتي قرر في نهاية الشهر الماضي إیقاف الرحلات التجاریة المباشرة مع الھند حتى إشعار آخر وذلك نظرا للأوضاع الصحیة فیھا.

ویقضي القرار بمنع "دخول البلاد للمقیمین القادمین من جمھوریة الھند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طریق دول أخرى ما لم یقیموا خارج الھند مدة 14 یوما على الأقل وذلك حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتي محمد المطيري أن متوسط الخسائر التشغيلية لـ450 مكتب سفر خلال جائحة كورونا بلغ 88 مليون دينار، بمعدل 8 ملايين دينار شهرياً.