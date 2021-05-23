شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 23 حتى 27 مايو 2021، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من اتحاد الاتصالات، أمانة للتأمين، أملاك، أنعام القابضة، سبكيم العالمية، دلة الصحية، الحسن شاكر، أسواق المزرعة، دور، بحر العرب، سيرا القابضة، جرير، الكيميائية، الرعاية، البابطين، أسمنت ينبع، اللجين القابضة، جبل عمر، شمس، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة جبسكو، الأهلي، صافولا.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة أمانة للتأمين التعاوني، اليوم الأحد، مُقترح تخفيض رأس المال من 240 مليون ريال إلى 130 مليون ريال، بنسبة تخفيض قدرها 45.833% من رأس مال الشركة.

ويبدأ البنك الأهلي التجاري، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020، بقيمة 3.582 مليار ريال، بواقع 0.8 ريال لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 8% من قيمة السهم الاسمية.

كذلك تبدأ شركة الجبس الأهلية "جبسكو"، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020، بقيمة 19 مليون ريال، بواقع 0.6 ريال لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 6% من قيمة السهم الاسمية.

وتناقش الجمعية العمومية شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، اليوم الأحد، مُقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بمبلغ 385 مليون ريال بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد

وتبدأ مجموعة صافولا، يم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 400.485 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 7.5% من قيمة السهم الإسمية.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة أنعام القابضة، يوم الإثنين، على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة , وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والقوائم السنوية من العام المالي 2021 والربع الأول من عام 2022 ميلادي وتحديد أتعابه.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة أملاك العالمية، يوم الإثنين، مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 72.480 مليون ريال، بواقع 80 هللة لكل سهم، وبنسبة 8% من قيمة السهم الاسمية.

كذلك تصوت الجمعية العمومية لشركة سبكيم العالمية، يوم الإثنين، على ما تم توزيعه من أرباح عن العام 2020 بإجمالي مبلغ وقدره 366.666 مليون ريال سعودي، بما يُعادل 0.5 ريال للسهم الواحد بما يمثل 5% من رأس المال.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، يوم الثلاثاء، مُقترح عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك لدعم وتقوية المركز المالي للشركة ودعم توسعات الشركة خلال العام 2021.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة الكيميائية السعودية القابضة، يوم الأربعاء، مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 42.160 مليون ريال، بواقع 50 هللة لكل سهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للرعاية الطبية، يوم الخميس المُقبل، مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 44.850 مليون ريال، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة 10% من قيمة السهم الاسمية.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات، يوم الخميس المُقبل، على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والقوائم السنوية من العام المالي 2021 والربع الأول من عام 2022 ميلادي وتحديد أتعابه.

كذلك تناقش الجمعية العمومية لشركة جبل عمر، يوم الخميس المُقبل، على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والقوائم السنوية من العام المالي 2021 والربع الأول من عام 2022 ميلادي وتحديد أتعابه.