شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة تودي بحياة 21 شخصاً خلال ماراثون في الجبال بالصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

أودت عاصفة هوجاء بحياة 21 شخصاً، كانوا يشاركون السبت في ماراثون في الجبال في مقاطعة غانسو بشمال شرقي الصين.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة أن جميع المتنافسين الآخرين سالمون وبصحة جيدة، وقالت إنه «في الساعة 03,00 الأحد كان 151 مشاركاً آمنين»، موضحة أن 172 شخصاً كانوا يشاركون في السباق في «غابة حجر النهر الأصفر» بالقرب من مدينة بايين في مقاطعة غانسو.

وعثر على أحد المشاركين كان أعلن عن فقدانه حسب شبكة التلفزيون الحكومية «سي سي تي في» التي أوضحت نقلاً عن الإدارة المحلية لخدمات الإسعاف أنه «فارق الحياة».

وأضافت القناة أن «هذا يعني أن الحادث أسفر عن مصرع 21 شخصاً، وكان مسؤولون في البلدية أعلنوا من قبل مصرع عشرين شخصاً وفقدان شخص واحد.

عداءان صينيان معروفان

بين الضحايا عداءان معروفان على المستوى الوطني وهما ليانغ جينغ وهوانغ غوانجون حسب الصحف المحلية التي استندت إلى إفادتي وي بولونغ مدرب العداء الأول وصديق للثاني قال إنه حصل على تأكيد وفاة هوانغ من منظمي الحدث.

وفاز ليانغ بالعديد من سباقات الماراثون المتعددة في الصين في السنوات الأخيرة، أما هوانغ الذي كان يعاني الصمم والبكم، فقد فاز بماراثون الرجال لضعاف السمع في دورة الألعاب البارالمبية الوطنية عام 2019 في تيانجين.

وقال رئيس بلدية بايين تشانغ شوتشين إن ثمانية مشاركين يعالجون في المستشفى من إصابات طفيفة، وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة ذكرت أن بعض المتنافسين يعانون انخفاض حرارة الجسم.

وقال تشانغ تشوشن:«حوالى الظهر تأثر المقطع المرتفع من السباق على مسافة تتراوح بين عشرين و31 كيلومتراً فجأة بأحوال جوية كارثية»، وأوضح أنه«خلال وقت قصير، هطل برد وأمطار جليدية فجأة في هذه المنطقة وهبت عواصف ورياح قوية، مشيراً إلى أن الحرارة انخفضت بشكل حاد فجأة».

وبعيد تلقيهم اتصالات استغاثة من بعض المشاركين، أرسل منظمو الماراثون فريقاً تمكن من إنقاذ 18 مشاركاً، حسب تشانغ الذي يعمل في البلدية.

وتابع أنه حوالى الساعة 14,00 ساءت الأحوال الجوية وتم إلغاء السباق بينما أرسلت السلطات المحلية مزيداً من المساعدات إلى المكان. وقال إن«هذا الحادث المرتبط بالسلامة العامة نجم عن تغيرات مفاجئة في الطقس في منطقة محلية». وأضاف أن السلطات الإقليمية ستواصل التحقيق في أسباب الحادث.

وفي المجموع تم حشد أكثر من 700 من رجال الإنقاذ للبحث عن المفقودين، وظهر في لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية عمال الإنقاذ ببزات مبرقعة يحملون مصابيح ويتسلقون الأرض الصخرية، وتم تصوير مشاركين في السباق لمسافات طويلة ملفوفين في بطانيات الطوارئ.