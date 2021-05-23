شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الأولي واستخدم في التحنيط ..أوابك تنشر التواريخ المميزة في الصناعة البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك " في النشرة الشهرية لها عدد أبريل بعض التواريخ المميزة في الصناعة البترولية، والتي كانت كالتالي..

5000 ق.م " مصر" استخدام النفط في التحنيط

940 ق.م " الصين" نقل الغاز بانابيب من قصب البامبو

600 ق.م " اليابان" حفر آبار للوصول إلى الغاز

331 ق .م "قرب بحر قزوين"

حرق خيمة الأسكندر الأكبر بأوعية مليئة بالنفط

347 "الصين" حفر آبار للوصول إلى النفط باستخدام قصب البامبو

1264 "بلاد فارس" مارکو پولو يصف تجميع النفط من التسربات السطحية

1500 "جبال الكربات" ( بولندا )

استخدام النفط المجمع من التسربات السطحية في إنارة الشوارع

1594 "باکو ، و ایران" الحفر بالدق لآبار وصل عمقها إلى 35 م

1735 "فرنسا" تجميع رمال القار و استخلاص النفط منها

1780 "السويد " اختراع المصباح الزيتي

1807 "بريطانيا" إنارة الشوارع بمصابيح تستخدم زيت الفحم

1815 الولايات المتحدة الأمريكية

النفط منتج ثانوي غير مرغوب به في آبار المياه المالحة

1833 فرنسا ظهور استخدام سوائل الحفر على يد المهندس الفرنسي فوفيل

1848 "شمال شرق باكو" ف.ن. سيمونوف يحفر بئره الأولى

1849 "كندا" تقطير الكيروسين من النفط من قبل Abraham Gesner

1850 "كاليفورنيا"تقطير زيت الاستصباح من قبل General Andreats Pico

1854 "بولندا" حفر أول آبار النفط في أوروبا ، وتراوح عمقها بين 30-50 م

1858 "أونتاريو كندا "حفر أول بئر في أمريكا الشمالية.

1859 "بنسلفانيا" حفر بئر دريك الشهير لعمق بلغ 21 م .