شكرا لقرائتكم خبر عن %205 ارتفاع مخصصات الصحة بسبب كورونا .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الدولة المصرية بدعم القطاع الصحي بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية، وتداعيات فيروس كورونا أثبتت مدى أهمية وجود قطاع صحى فاعل وقوى ومتماسك. نرصد بالارقام استثمارات الحكومة فى قطاع الصحة خلال 2021/2022.. 1- زيادة الاستثمارات لمشروعات وزارة الصحة بخطة العام المالى القادم لتصل إلى 47.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 205% 2- الحكومة تدعم الصحة بـ260 مليون جنيه كاعتماد إضافى لمواجهة جائحة فيروس كورونا 3- زيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات بعدد 1000 سرير رعاية مركز 4- 500 جهاز تنفس صناعي. 5- المستهدف الانتهاء من 23 مستشفى 6- إنشاء 20 مركزًا لتجميع البلازما ومخزن استراتيجى مركزي