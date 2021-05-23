شكرا لقرائتكم خبر عن آمن واقتصادي.. مزايا هائلة لاستخدام الغاز كوقـود للسيــارات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة وزارة البترول، برنامج عمل جارى تنفيذه لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى تلبية الإقبال المتزايد من المواطنين على تحويل وإحلال سياراتهم، وتشجيع مستخدمين جدد على الاستفادة بهذه الخدمة، وفيما يلي أهم مميزات استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، والتي كانت كالتالي..

1 - نظيف .

2 - يحافظ على البيئة.

3 - خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

4 - يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

5 - آمــن.

6 - الغـاز الطبيعـي غيــر سـام وهو أخــف من الهــواء فإذا مــا تســرب فإنــه يتصــاعد إلى أعلــى.

7 - احتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل.

8 - منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة.

9 - اسطوانــــة الغـــاز الطبيعــــي مصممــــة وفقـــاً لأحـــــدث الاشتراطات العالميـــة لتحمـــــل الضغـــوط العاليـــة والصـدمـات.

10 - متوافر حيث تتوافر خدمة التموين بالغاز بكافة محطات التموين بالغاز الطبيعـي بمختلـف محافظات الجمهوريـة على مـدار 24 ساعة دون انقطاع، حيث يتم نقل الغاز للمحطـات عن طــريق الشبكـة القومية للغازات.

11 - اقتصادي تحقيق عائد اقتصــادي لمالكــي السيــارات عند تحويـل سياراتهـم للعمل بالغـاز الطبيعي من خـلال الوفر الناتــج من استخــدام الغـاز الطبيعـي بدلاً من الوقـود السائـل.