شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 23-5-2021، وفقا لما اعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت اللحوم الكندوز 120-140 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة الكندوز 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وسجلت أسعار الموزة الكندوز، 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت اللحوم الضأن والكبدة الضأن 130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.