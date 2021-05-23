الاقتصاد

أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 23-5-2021، وفقا لما اعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت اللحوم الكندوز 120-140 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة الكندوز 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

 

 

 

وسجلت أسعار الموزة الكندوز، 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت اللحوم الضأن والكبدة الضأن 130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو. 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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