الاقتصاد

تعرف على أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد 23-5-2021، وتراوحت أسعار السمك البلطي المزارع 1 لتتراوح بين 22-24 جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.  

 

 

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، "1" 70-100 للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.  

 

 

كما استقر سعر السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو. 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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