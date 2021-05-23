شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 10.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 579.2 مليون جنيه، يليه سهم "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 24.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 571.7 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 314.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 548.7 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 24.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 208.2 مليون جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول 6.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 205.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس، "مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب"، بحجم تداول بلغ 200.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 157.7 مليون جنيه، ثم "الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة" بحجم تداول 2.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 136 مليون جنيه، ثم "ارابيا انفستمنتس هولدنج"، بحجم تداول 225.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 129.4 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "العبوات الطبية"، بحجم تداول 162 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 116.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية"، بحجم تداول بلغ 26.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 113.7 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10731.96 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 2229.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.72% مغلقًا عند مستوى 3181.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.35% مغلقًا عند مستوى 13223.48 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1248.74 نقطة.