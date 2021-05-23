شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر ريت يحلق عالياً – تحليل صباحي – 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مشاعر ريت (4337) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.74% ليكسب السهم نحو 48 هللة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.55، ليستهدف أولى مستويات المقاومة القريب 11.07 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.07.