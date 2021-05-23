شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جدوى ريت (4332) في آخر جلساته، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.66% ليكسب السهم نحو 6 هللة فقط، وذلك وسط استعدادات السهم لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 9.50، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن عليناً أولاً انتظار اختراق مستوى المقاومة 9.50، حتى يتأكد لنا عزم السهم على هذا الصعود، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.80 ومستوى المقاومة 10.00.