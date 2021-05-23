شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم اتحاد اتصالات (7020) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.61% ليكسب السهم نحو 21 هللة، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 32.30.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 32.30، ليستهدف مستوى المقاومة 35.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.75 ومستوى المقاومة 34.50.