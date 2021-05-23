شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يبدأ بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مدينة المعرفة (4310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 19.04، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.87% ليكسب السهم نحو 16 هللة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 19.04، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 21.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.50 ومستوى المقاومة 20.00.