شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف محاط بالعلامات الإيجابية بالرغم من تراجعه – تحليل صباحي – 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت الجوف (3091) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.56% ليخسر السهم نحو 8 هللة فقط، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.78 ومستوى المقاومة 14.96.