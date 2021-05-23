شكرا لقرائتكم خبر عن بروج للتأمين يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 23-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بروج للتأمين (8270) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.57% ليكسب السهم نحو 15 هللة، ليعيد السهم اختبار خط اتجاه رئيسي صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 27.05، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 24.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.30 ومستوى المقاومة 27.05.